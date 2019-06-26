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Bisiklet Vadisi'nde "Sporda Birlikte Güçlüyüz" etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

26 Haziran 2019, Çarşamba 06:28
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Bisiklet Vadisi'nde 'Sporda Birlikte Güçlüyüz' etkinliği

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte Mülteci Destek Derneği’ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi’nden 12-18 yaş arası çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin misafiri oldular.

‘Sporda Birlikte Güçlüyüz’ adlı etkinlikte uzman eğitimciler tarafından çocuklara güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocukları sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, oluşturulan parkurun tadını çıkarttı.

(Cyclist)

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