Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte Mülteci Destek Derneği’ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi’nden 12-18 yaş arası çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin misafiri oldular.

‘Sporda Birlikte Güçlüyüz’ adlı etkinlikte uzman eğitimciler tarafından çocuklara güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocukları sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, oluşturulan parkurun tadını çıkarttı.

(Cyclist)