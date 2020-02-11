Bisiklet Sürmek Zayıflatır mı?

Günlük yaşamın stresinden arınmak isteyen pek çok insanın gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri bisiklet sürmektir. Çünkü bisiklet sürmek gerçek anlamda psikolojik olarak rahatlamayı sağlayan bir aktivitedir. Bisiklet sürmek ayrıca kalori yakmayı da sağlar. Bu sayede kilo vermeye büyük yardımı olur. Bu faydasının yanında oksijen alımına destek sağlar ve bedeni ve zihni dinç tutmaya yardımcı olur.

Kısaca bisiklet sürmek, zayıflamaya yardımcı olan en önemli aktivitelerin başında gelmektedir. Ayrıca kilo vermeyi çok daha keyifli bir hale getiren aktivite olarak da öne çıkar. Çünkü bisiklet sürmek kalori yakmaya destek olarak zayıflamayı destekleyen bir aktivite olma niteliği barındırmaktadır.

Bisiklet Sürmek İçin Bilinmesi Gerekenler

En faydalı spor faaliyetlerinden biri hiç şüphesiz bisiklet sürmektir. Ancak kilo verme ihtiyacı söz konusu olduğunda her gün düzenli olarak bisiklet binmek ayrı bir önem barındırmaktadır. Çünkü düzenli olarak yapılan bisiklet sürme faaliyeti zayıflama konusunda önemli bir yarar sağlar.

Her gün yeteri kadar süre bisiklet süren kişi yaptığı bu işin karşılığını mutlaka alır. Temel bisiklet sürme bilgilerinin arasında ise, doğru antrenman yapmak büyük önem taşır. Eğer bisiklet sürerek zayıflamaya karar verdiyseniz diyetinizden akşam alışkanlıklarınıza kadar pek çok şeyi değiştirmenizde yarar olacaktır.

Bisiklet Sürmek İçin Önemli Tavsiyeler Nelerdir?

Bisiklet sürerek zayıflamaya karar vermiş iseniz en önemli önceliğiniz kesinlikle güvenlik olmalıdır. Bisiklet sürerken güvenliğinizi sağladığınız taktirde herhangi bir sorunla karşılaşmadan kilo vermeye başlayabilirsiniz. Bunun için ise yararlanabileceğiniz çeşitli bisiklet aksesuar ve ekipmanları bulunmaktadır.

Bisiklet Sürerken Güvenliği Sağlamak İçin Neler Yapılmalı?

Bisiklet sürüşü esnasında sağlıklı ve güvenli bir kil verme süreci için çeşitli bisiklet aksesuarlarından yararlanılabilir. Bunların başında ise varis çorabı gelir. Bunun yanında kaliteli yol tutucu lastikler en önemli ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca rahat bir şekilde bisiklet sürmenizi sağlayacak nitelikte iç çamaşıra da bisikletinizin selesinde yer vermeniz yararınıza olacaktır.

Bisiklet Sürerken Hangi Kaslar Çalışır?

Bisiklet sürmek eğlenceli bir aktivite olmasının yanında kilo vermeye yardımcı olan bir faaliyet olma özelliği taşımaktadır. Bisiklet sürerek pek çok kasın çalışmasını sağlamak mümkündür. Bu kaslar ise şunlardır;

- Üst baldır kasları,

- Alt bacak kasları,

- Göğüs kasları,

- Karın kaslarıdır. Bu sayede bisiklet sürmek özellikle de bölgesel olarak zayıflamak isteyenler için mükemmel bir çözüm olma özelliği barındırmaktadır.

Bisiklet Sürüşüyle Kadar Kalori Yakılır?

Bisiklet sürüşüyle kalori yakımı hesabı çoğunlukla sürüş temposu baz alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre yaklaşık bir saatlik bir bisiklet sürüşünde tempo baz alınarak 500-1000 kalori yakımı mümkün olmaktadır.

Yarım saatlik bir bisiklet sürüşünde ise ortalama olarak bu oran 300-400 kaloriye denk gelmektedir. Bisiklet sürüşü aynı zamanda yağ yakımı işleminin de gerçekleşmesini sağlar. Bisiklet sürmeye yani başlayacak olanlar için bisiklet sürüş süresi yarım saatle sınırlı olmakla birlikte haftada iki kez şeklinde yapılabilir.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için bisiklet sürmek önemli bir aktivite olma özelliği sunmaktadır. Bu bakımdan özellikle de sağlıklı ve kalıcı kilo vermek isteyenlerin en önemli yardımcısı olabilmektedir.