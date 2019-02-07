Bisiklet Antrenman Kampları ile kış turizminde popülaritesi gittikçe artan Antalya'da hareketlilik uluslararası bisiklet organizasyonları ile devam edecek.

Şubat ve Mart ayında Alanya’da yapılacak ve Dünya Bisiklet Birliği ( UCI ) puanı verecek 4 günlük yol bisikleti ve 9 günlük Dağ Bisikleti yarışları için yüzlerce sporcu yarış öncesi antrenman kampları için Antalya'ya geldi.

Startı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu verecek

Alanya'da ilki yol bisikleti branşında yapılacak olan yarışlar 10 Şubat Pazar günü sabah 08:30 da UCI Elit Kadınlar Yarışı ile İskeleden başlayacak ve 9 ülkeden 16 takım, 90 sporcu ile start alacak. 11:00 de başlayacak olan Velo Alanya Gran Fondo yarışında ise 200’ den fazla sporcu ter dökecek. 51 kilometrelik parkurda her yaştan amatör ve profesyonel bisikletçiler pedal çevirecek. Aynı gün saat 13:30 da İskeleden başlayacak ve 14 ülkeden 25 takım-150 bisiklet sporcunun mücadele edeceği UCI elit erkek yarışının startını ise Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verecek.

400'den fazla sporcu katılıyor

Grand Prix Alanya Elit Kadın, Elit Erkek Yarışları ve Gran Fondo Velo Alanya Açık yol yarışları İskelede yapay şelale önünde başlayıp Karayolları karşısında sona erecek. Sahil yolundan Demirtaş mahallesine gidip geri dönecek sporcular Dim Barajının etrafında tur atacaklar. Yarışlara ülkemiz sporcularının yanı sıra İsviçre, Almanya, Belçika, Polonya, Estonya, Kazakistan, Macaristan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, İran, Romanya, Tunus, Bahreyn, Irak, Özbekistan gibi ülkelerden toplamda 400 den fazla sporcu katılıyor.

Hestorex ana sponsorluğunda yapılacak yarışlara Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ve Alanya Belediyeleri de destek verecek. Hestorex, bu yıl 4-7 Nisan’da Antalya Anfaş'ta spor turizmi teması ile bisiklet ve futbol branşlarını tanıtım argümanı olarak kullanacak.

Antrenman kampları ve yarışların organizatörü Mustafa Kemal Canfedai, Velo Alanya markası ile Alanya’yı dünyaya tanıtmak için mücadele ettikLerini ve Alanya’nın bisiklet sporu için oldukça elverişli bir şehir olduğunu söyledi. Canfedai, " Bisiklet yarışlarını diğer spor faaliyetlerinden ayıran en önemli husus, yarışırken çekilen görüntülerin, bölgenin tarihi, turistik ve tabiat güzelliklerini ön plana çıkmasına büyük bir katkı sunması. Bölgenin tanıtılması, turizm kapasitesinin arttırılması konusunda etkisi çok büyük olan bu yarışlara ev sahipliği yaptığı için Antalya Büyükşehir Belediyesine ve Alanya Belediyesine teşekkürlerimi sunuyor, bisikleti seven herkesi yarışlara bekliyorum" dedi.

İHA