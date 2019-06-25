Batuhan Özgür, Muhammed Atalay, Ahmet Örencik, Ahmet Akdilek, Yunus Emre Yılmaz, Oğuzhan Tiryaki ve Halil İbrahim Dilek’in yer aldığı elit erkek milli takımı, Fas’ta katıldığı 1.2 kategorisindeki üç tek günlük yarışta da podyuma çıktı.

Milli takım, Fas’ta ilk olarak 17 Haziran’da koşulan, Les Challenges de La Marche Verte – GP Sakia El Hamra Yarışı’nda mücadele ettiler. 28 sporcunun katıldığı yarışta, Alman sporcu Hermann Keller birinci sırayı alırken, Batuhan Özgür ikinci ve Muhammed Atalay üçüncü oldu.

Sonrasında 19 Haziran’da yapılan GP Oued Eddahab Yarışı’nda mücadele eden Türk Milli Takımı, bir kez daha podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu Batuhan Özgür’ün ikinci sırada tamamladığı yarışı Oğuzhan Tiryaki beşinci olarak bitirdi.

Milli takım son olarak 22-24 Haziran tarihleri arasında koşulan, 2.2 kategorisindeki, üç etaplı Challenge International du Sahara Marocain’de yarıştı. Yarışın birinci gününde koşulan 106 kilometrelik Boukraa – Laayoune etabında finişi ilk geçen isim Batuhan Özgür oldu.

Embrace The World Cycling takımından Hermann Keller ikinci olurken TEG Pro Cycling takımından Gustav Basson ise üçüncü bitirdi.

Günün sonunda genel klasmanda da zirvede yer alan Batuhan Özgür, sarı mayonun sahibi olurken, en iyi sprintere verilen yeşil mayo ile en iyi genç (U23) sporcunun giydiği mavi mayoyu da taşımaya hak kazandı.

(Cyclist)