Koreografi ve ışık gösterileriyle süren törenin devamında oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla alana girdi.

Olimpiyatların ilk kez düzenlendiği ülke olması sebebiyle Yunanistan kafilesiyle başlayan geçit sırasında, seyirciler Türk sporcuları coşkuyla ayakta alkışladı. Milli takım kafilesi, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da taşıdı.

Töreni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve EOC Başkanı Janez Kocijancic de izledi. Cumhurbaşkanı Aliyev’in oyunların başladığını resmen ilan etmesinin ardından Olimpiyat Oyunları bayrağı göndere çekildi.

Ardından daha önce Roma’da yakılan meşale, Azerbaycanlı olimpiyat şampiyonu güreşçi Ferit Mansurov tarafından stada getirilerek oyunların başlangıcı yapıldı.

Azerbaycanlı ünlü ses sanatçısı Tünzale Ağayeva’nın sahne aldığı tören Azerbaycan’ın kültür ve geleneklerini ve gelişimini yansıtan koreografi gösterileri ile devam etti.

Türkiye, 50 ülkeden 3500’ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek. Türk sporcular EYOF’ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında kürsü mücadelesi verecek.

Bisiklet branşında ise altı sporcumuz mücadele edecek. EYOF kafilesinde, Sırma Nur Aydın, Rahimenur Memiş, Funda Taşkın, Ali Osman Çelik, Mesut Enes İpek ve Bayram Yerlikaya bulunuyor.

27 Temmuz’da sona erecek organizasyonda bisiklet müsabakaları ise 23 ve 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.