A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın bir bölümü, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu hazırlıkları kapsamında Kayseri Yüksek İrtifa Merkezi'nde kamp yaparken, bir diğer ekip ise 10 etaptan oluşan toplam 1591,8 km'lik 32. Fas Turu'nda (UCI 2.2) mücadele ediyor.

İlk gün, 19 takımdan 104 sporcunun katılımıyla başlayan yarışta Türkiye Milli Takımı adına 6 sporcumuz yer alıyor. Bunlar; Batuhan Özgür, Enes Ay, Yunus Yılmaz, Cebrail Şeker, Oğuzhan Tiryaki ve Emre Yavuz.

5 Nisan Cuma günü başlayan yarışın ilk etabını; Memil - CCN Pro Cycling'den Ben Hetherington, ikinci etabını Tarteletto - Isorex'ten Abram Stockman, üçüncü etabını ise Sovac'tan Laurent Evrard kazandı.

Türk sporcular içinden en iyi dereceleri ise, ikinci etabı 4'üncü sırada tamamlayan Yunus Emre Yılmaz ile, 5'inci sırada tamamlayan Oğuzhan Tiryaki elde etti.

Türk sporcuların, 32. Fas Turu'nun ilk 3 etabındaki dereceleri:

Etap 1: Souk el Arbaa - Tanger (159km)

1 Hetherington Ben 3:46:51

10 Özgür Batuhan 0:06

24 Yilmaz Yunus Emre 1:17

30 Ay Enes 2:27

33 Yavuz Emre 6:51

40 Tiryaki Oguzhan 6:56

43 Cebrail Seker ,,

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Etap 2: Tanger - Martil (140.5km)

1 Stockman Abram 3:07:45

4 Yilmaz Yunus Emre ,,

5 Tiryaki Oguzhan ,,

10 Yavuz Emre ,,

16 Cebrail Seker ,,

57 Ay Enes ,,

60 Özgür Batuhan ,,

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Etap 3: Oued Laou - Al Hoceima (183km)

1 Evrard Laurent 5:21:49

17 Yilmaz Yunus Emre 23:00

26 Tiryaki Oguzhan 23:05

29 Yavuz Emre 26:19

32 Cebrail Seker 41:28

51 Özgür Batuhan 42:41

69 Ay Enes 52:00

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Genel klasmanda lider: Laurent Evrard

32. Fas Turu'nun genel klasman liderliğini Sovac takımından Laurent Evrard elinde bulunduruyor. Belçikalı sporcuyu 4 dakika 27 saniye farkla Memil - CCN Pro Cycling Edmund Bradbury takip ediyor.

Genel klasmanın ilk 5 sırası ve Türk sporcuların sırası şu şekilde:

1 Evrard Laurent Sovac 12:16:12

2 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling 4:27

3 Pijourlet Louis 4:46

4 Jousseaume Alan 4:48

5 Stockman Abram Tarteletto - Isorex 5:53

18 Yilmaz Yunus Emre 24:30

22 Tiryaki Oguzhan 30:14

26 Yavuz Emre 33:23

34 Özgür Batuhan 42:54

43 Cebrail Seker 48:37

51 Ay Enes 54:40

Lider mayolar:

Puan mayosu: Hetherington Ben (Memil - CCN Pro Cycling)

En iyi genç: Jousseaume Alan

Tırnanış mayosu: Stockman Abram (Tarteletto - Isorex)

4. etap: Al Hoceima - Nador (128k)

32. Fas Turu'nun 4. gününde sporcular 128 km'lik Al Hoceima - Nador etabında mücadele edecekler. Yarış bugün Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.