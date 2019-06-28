Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yayınlanan basın bülteninde, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı;

"26 Haziran 2019 tarihinde Dünya Bisiklet Birliği (UCI), 2020 yılı World Tour takviminde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yer almayacağı bilgisini paylaşmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; UCI işbirliği ile gerçekleştirilen, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla ülkemizde bisiklet sporunun ve sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesine, televizyon yayınları yoluyla da ülke tanıtımına katkı sağlayan en önemli spor organizasyonları arasında bulunmaktadır.

Uluslararası Bisiklet Birliği; 26 Temmuz 2016 tarihinde, yarışın 2.H.C kategorisinden, en üst kategori olan World Tour kategorisine 3 yıllık süre ile yükseltilmesine karar vermiştir.

Organizasyonun ülkemize verildiği tarihte; yarışa katılacak World Tour takımlarının belirli bir kısmı UCI tarafından garanti edilmekte iken, daha sonra yapılan kural değişikliği ile, katılımlar tamamen takımların kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durum katılım bedellerinin katlanarak artmasına yol açarken, Avrupa dışındaki organizasyonlara da ciddi maddi yükler getirmiştir.

2018 yılında gerçekleşen organizasyona 9 World Tour, 10 Pro Continental ve Milli Takımımız katılmıştır.

2019 yılında gerçekleşen organizasyona ise 6 World Tour, 10 Pro Continental ve Milli Takımımız katılmıştır.

Her iki organizasyona katılan UCI World Tour gözlemcileri, yarışın parkur, lojistik, konaklama gibi çalışmalarının uluslararası standartların üzerinde olduğundan sözlü ve yazılı olarak bahsetmişlerdir. Söz konusu organizasyonlarda takımların davet edilmesi ve katılım ücretleri gibi tüm sorumluluklar da zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

Fakat UCI tarafından ortaya konan 10 World Tour takımı bulma zorunluğu ve diğer taraftan bunun takımların iradesine bırakılmış olması, mevcut şartlar altında yeterli sayıya ulaşmamıza engel olmuştur. 2016 yılında World Tour kategorisine yükselmeden önceki yıllarda da; benzer şekilde takımların katılımında sıkıntılar yaşanmış olup, eksikliğe istinaden UCI’dan alınan özel izinlerle organizasyon ancak gerçekleştirilmiştir.

UCI tarafından 2020 yılında ilk kez ve en üst seviyede gerçekleşecek olan ProSeries yarış takviminde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu da yer alacaktır. Bu yarışa yine World Tour seviyesinde takımların katılması beklenmektedir.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, son 3 yılda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu bir world tour yarışı standardında düzenlemeye devam edecek ve bir sonraki yıl yeniden World Tour takviminde yer almak için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU"