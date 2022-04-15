Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu müjdeyi verdi!

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Birçok ülkeden onlarca sporcunun yarıştığı 8 etaplı turun 6 etabı geride kaldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 6 şehirde düzenlenen 'Tarihe, Doğaya Saygı' temalı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Fanatik.com.tr Editörü Gizem Ekici'ye değerlendirdi. Emin Müftüoğlu, Para-Bisikleti branşının açılmasını bekleyen sporculara da beklenen müjdeyi verdi. İşte detaylar...

"HİÇBİR SPOR BRANŞINDA BU KADAR İYİ BİR TANITIM İMKANI YOK"

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile birlikte çok iyi algı bırakıyoruz. Katılan sporcular çok memnun. Bu bir tanıtım organizasyonu. İnsanların tam tatil planı yapacağı dönemde böyle bir organizasyonun dünyaya yayılması çok önemli. Örneğin; Spil Dağı, Çanakkale Boğazı'nı görmesi... İnsanlar bunları gördükçe 'Ya Türkiye ne kadar güzel ve gelişmiş' diyecek. Bu ülkenin tarihi, kültürü de var. Öyle bir tanıtım oluyor ki, her şeyi sunma imkanınız oluyor. Sporun hiçbir branşında bunları sunamazsınız."

"PARA-BİSİKLETİ DÜNYA ŞAMPİYONASINA GÖNDERECEĞİZ"

"Engelliler Federasyonu'na biz bu konuda her türlü desteği veriyoruz. Dünya Bisiklet Birliği'nde Para-Bisiklet (Paracycling) branşı var. Bende orada yöneticilik yaptın. Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile çok yakın bir arkadaşlığımız var. Birlikte çalışarak bunu geliştireceğiz ve inşallah Para-Bisikleti dünya şampiyonasına göndereceğiz. Çünkü bunun olimpiyatı da var."

Gizem Ekici / Fanatik.com.tr