ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü, Hentbol Kadın Takımı antrenörü Birol Ünsal ile yollarını ayırdı.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nden 'Teşekkürler Birol Hoca' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 15 yıldır özverili çalışmalarıyla Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'ne ve Türk hentboluna büyük katkıları olan, Kadın Milli Takım Başantrenörü Birol Ünsal ile karşılıklı anlaşarak bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübümüzü sportif anlamda daha da yukarılara taşımak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi spor ve hentbol kamuoyuna saygılarımızla bildirirken; Türk hentbolu ve kulübümüze olan katkılarından dolayı Birol Hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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