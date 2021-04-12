Birol Ünsal: İnşallah Dünya Şampiyonası’na giderek bir ilki gerçekleştiririz

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 25. Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda karşılaşacakları Rusya maçının ilkini 16 Nisan’da Aksaray’da, rövanş maçını ise 20 Nisan’da Moskova’da oynayacak.

Hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu’nda sürdüren millilerde tek hedef Rusya maçlarını kazanarak, 1-19 Aralık’ta düzenlenecek, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası’na katılabilmek.

Başantrenör Birol Ünsal, AA muhabirine, dünyada sporun çok zor şartlar altında devam ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası elemelerinin yarıda kaldığını hatırlatan Ünsal, "Aralık ayında oynanacak Dünya Hentbol Şampiyonası için play-off maçları oynayacağız. Eleme grubu müsabakaları da maalesef oynanamadı. Direk play-off müsabakalarına geçildi. Rusya ile eşleştik. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Kamp yeri olarak Aksaray’ı seçtik. Aksaray milli takımımıza uğurlu geliyor. Umarım yine Türkiye adına çok güzel müsabakalar çıkartırız." diye konuştu.

Ünsal, Rusya’nın hentbolda çok önemli bir ülke olduğunu, Olimpiyat Şampiyonu olan bir takımla karşılaşacaklarına dikkati çekti.

Türkiye’deki hentbolun seviyesini görmek adına önemli iki maç yapacaklarının altını çizen Ünsal, şunları kaydetti:

"Önemli olan bizim hentbolumuzun gücünü sahaya yansıtabilmek. Bu bizi nereye götürürse oraya kadar gitmek istiyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası’na giderek bir ilki gerçekleştiririz. Tabii ki çok zor bir rakiple mücadele edeceğiz. Öncelikle Rusya ile oynayacağımız maçlara odaklandık. Ülkemizin dünya ya da Avrupa şampiyonası gibi turnuvalarına katılmışlığı yok. Takım olarak bu turnuvalara katılmak Türk hentbolunun en büyük hedefi. Tabii ki pandemi nedeniyle hastalıkları olan sporcularımız var. Türk milli takım forması giyen her oyuncu formanın hakkını verecektir."

"İnşallah önümüzdeki Rusya maçını en iyi şekilde geçireceğiz"

Takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise Aksaray’ı çok sevdiklerini, daha öncede burada milli takımla çok güzel maçlar çıkardıklarını söyledi.

Aksaray’ın milli takıma çok şanslı geldiğini anlatan Göktepe, şöyle konuştu:

"Ancak bu yıl Kovid-19’dan dolayı maçlarımızı seyircisiz oynayacağız. Bunun için çok üzgünüz. İnşallah önümüzdeki Rusya maçını en iyi şekilde geçireceğiz. İkinci maçımızda da Rusya’da galip gelerek ülkemize dönmek istiyoruz. İnşallah play-off’u en iyi şekilde atlatıp turnuvaya katılmayı hedefliyoruz. Kampımız çok iyi, enerjimiz yerinde. Genç ve dinamik bir takımız. İnşallah bu durum maçlarımıza yansıyacak."

"Tek hedefimiz Dünya Şampiyonasına katılmak"

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı’ndan Sorumlu As Başkanı Hakan Gümüşsoy da Türkiye’nin en iyi oyuncularından ve antrenörlerinden kurulu bir takım oluşturduklarını ifade etti.

Rusya’nın hentbolda çok güçlü bir takım olduğunu belirten Gümüşsoy, "Türk kadını çok güçlüdür, zorlukları sever ve bu zorlukların üstesinden gelmesini bilir. Milli takımımızın inşallah Rusya maçlarından zaferle çıkacaklarına inanıyorum. Tek hedefimiz Dünya Şampiyonası’na katılmak." ifadesini kullandı.