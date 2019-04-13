Grekoromen stilinde 75 Kiloda 62 ilin katıldığı Türkiye Güreş Şampiyonasında Ardahan´ı Temsil eden Birkan Topkaya Bronz Madalya kazandı.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencisi Birkan Topkaya Halk Eğitim Müdürü Hamza Dursun tarafından açılan güreş kursunda Milli güreşçi Zeki Bayraktar antrenörlüğünde önemli başarılara imza attı.

Mart ayında Bölge birinciliği elde ederek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazanan "BETON" lakaplı Birkan Topkaya öğretmenlerini ve antrenörünü mahsup etmeyerek Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Bronz Madalya kazandı.

Antrenörü Zeki Bayraktar ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdür Yardımcısı Kadir Topkaya ile Birlikte Malatyada düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasına katıldı. Antrenör Bayraktar ve Topkaya " Birkan aldığı her eğitimin karşılığını minderde göstererek bizleri gururlandırdı. Azmi zaferi de beraberinde getiriyor, bir yıl gibi kısa süreli antrenmanlarımız sonucu Birkan iyi bir başarı elde etti. Her yıl hedeflerini büyüterek ilerleyecektir. Okulumuza önemli bir başarı getirdi. Birkan'la bilikte daha iyi başarıla elde edeceğiz" dediler.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun " Birkan azminin karşılığını alıyor. Sporla sürekli ilgilenen ve severek yapıyor. Milli güreşçimiz sayın Zeki Bayraktar´ın Birkan üzerinde büyük emeği var. Milli Sporcumuz sayın Zeki Bayraktar ve öğrencimiz Birkan Topkaya´ya okulumuza yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederim" dedi.

İHA