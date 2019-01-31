FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda deplasmanda S.Oliver Würzburg yenilgisine rağmen adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç yaşanıyor.

Grupta 5 maçta 3 galibiyette kalan, son sıradaki Szolnoki Olaj'ın iddiası az da olsa devam eden Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son haftaya kalmadan turu garantileyen yeşil-kırmızılılar, 104-91'lik yenilgiyle tur atladığına sevinemedi. Son grup maçında haftaya Kosava'da Priştine'ye formalite sınavında konuk olacak Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü Münih'te çekilecek kurada belli olacak.

Son 16 turunda Europe Cup'tan çıkacak 8 takım ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takım, karışık kurayla eşleşecek. Çift maçlı eleminasyon usulü 6-13 Mart tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda rakibine üstünlük sağlayan taraf çeyrek finalist olacak. Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri arasında yeşil-kırmızılılar gibi Europe Cup'tan çıkmayı garantileyen Würzburg, Dinamo Sassari, Pallacanestro Varese, Avtador Saratov, Şampiyonlar Ligi'nden yoluna Eurocup'ta devam etmesi beklenen BC Nizhny Novgorod, Nanterre 92, Telekom Baskets Bonn, Sig Basket Strasbourg, BC Oostende gibi takımlar var.

Pınar Karşıyaka, Würzburg deplasmanına götürmediği Kameron Chatman'ın sözleşmesini feshetti. Çaylak olarak geldiği yeşil-kırmızılılarda bekleneni veremeyen, Chris Evans'ın transferiyle süre alamayan oyuncuyla yollar ayrıldı. Kaf-Kaf, aylık anlaştığı Chatman'ın kontratını daha önce ocak ayının sonuna kadar uzatmıştı. Geçtiğimiz günlerde Gailius'la yollarını ayıran, 4 yabancısı kalan Karşıyaka'nın yabancı transferinde önümüzdeki haftalarda hamle yapması bekleniyor. Würzburg maçının ilk yarısında kasığından sakatlanıp ikinci yarıda forma giyemeyen Birkan Batuk'un durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Ergin KARATAŞ / WÜRZBURG, (DHA)