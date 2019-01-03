Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in kadrosunda yer alan eski oyuncusu Birkan Batuk'u kadroya kattı.
Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'le de temaslarını sürdürüyor.