Biri tutulmuyor, diğeri tutunamıyor

Başakşehir adım adım şampiyonluğa koşuyor... Puan kaybetme ihtimali en yüksek görülen maçlardan birine çıkan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Fenerbahçe engelini de aşarak, en yakın takipçisi Galatasaray’la puan farkını 11’e çıkardı. Cim Bom’un yarın Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde, Başakşehir şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım atmış olacak. Lider emin adımlarla mutlu sona doğru yürürken, deplasmandan eli boş dönen Fenerbahçe için sıkıntılı bir hafta daha başladı.25. hafta sonunda 28 puanda kalan Sarı-Lacivertliler, ateş hattından uzaklaşma fırsatını kaçırdı. Bursaspor ve 1 maç eksiği bulunan Rize ile aynı puanda yer alan Fenerbahçe’de gözler, düşme hattındaki Göztepe ve Erzurum’un puan kaybetmesine çevrildi. Kanarya’nın hedefi, gelecek hafta kendi evinde Sivasspor’u yenerek, en azından milli araya moralli şekilde girebilmek.

Fenerbahçe’nin kalan maçları (28):

Sivaspor

Ankaragücü (d)

Galatasaray

Alanyaspor (d)

Trabzonspor

Kasımpaşa (d)

Akhisarspor

Erzurumspor (d)

Antalyaspor

Başakşehir’in kalan maçları (57):

Kayseri (d)

Konyaspor

Beşiktaş (d)

Rizespor

Göztepe

Sivaspor (d)

Ankaragücü

Galatasaray (d)

Alanyaspor