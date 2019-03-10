Biri tutulmuyor, diğeri tutunamıyor

Fenerbahçe engelini de aşarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkaran Başakşehir, Galatasaray’la puan farkını maç fazlasıyla 11’e çıkardı ve şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı. Tam da toparlanıyor, 3 haftadır hiç kaybetmedi, geri dönüşlerin takımı derken, Başakşehir deplasmanında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe’yi yeniden ateş hattına yaklaştırdı.

10 Mart 2019, Pazar 09:38
- A +
Biri tutulmuyor, diğeri tutunamıyor

Başakşehir adım adım şampiyonluğa koşuyor... Puan kaybetme ihtimali en yüksek görülen maçlardan birine çıkan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Fenerbahçe engelini de aşarak, en yakın takipçisi Galatasaray’la puan farkını 11’e çıkardı. Cim Bom’un yarın Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde, Başakşehir şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım atmış olacak. Lider emin adımlarla mutlu sona doğru yürürken, deplasmandan eli boş dönen Fenerbahçe için sıkıntılı bir hafta daha başladı.25. hafta sonunda 28 puanda kalan Sarı-Lacivertliler, ateş hattından uzaklaşma fırsatını kaçırdı. Bursaspor ve 1 maç eksiği bulunan Rize ile aynı puanda yer alan Fenerbahçe’de gözler, düşme hattındaki Göztepe ve Erzurum’un puan kaybetmesine çevrildi. Kanarya’nın hedefi, gelecek hafta kendi evinde Sivasspor’u yenerek, en azından milli araya moralli şekilde girebilmek.

Fenerbahçe’nin kalan maçları (28):

Sivaspor

Ankaragücü (d)

Galatasaray

Alanyaspor (d)

Trabzonspor

Kasımpaşa (d)

Akhisarspor

Erzurumspor (d)

Antalyaspor

Başakşehir’in kalan maçları (57):

Kayseri (d)

Konyaspor

Beşiktaş (d)

Rizespor

Göztepe

Sivaspor (d)

Ankaragücü

Galatasaray (d)

Alanyaspor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.