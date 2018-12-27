Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği ve İnegolspor’a kiraladığı Birhan Vatansever, sosyal medya hesabından İnegölspor'dan ayrıldığını açıkladı. Galatasaray'a geri dönecek olan Birhan, Fatih Terim'den onay çıkarsa 5 Ocakta Antalya kampına katılacak.

21 yaşındaki orta saha, ''İnegolspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Hayırlısı olsun.'' paylaşımında bulundu.