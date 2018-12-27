Birhan Vatansever İnegölspor'dan ayrıldı Galatasaray'a döndü

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Birhan Vatansever, İnegölspor ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Galatasaray'a geri dönecek olan genç oyuncu Fatih Terim'den onay çıkarsa 5 Ocak'taki Antalya kampına katılacak.

27 Aralık 2018, Perşembe 23:55 Son Güncelleme:
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Birhan Vatansever İnegölspor'dan ayrıldı Galatasaray'a döndü

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği ve İnegolspor’a kiraladığı Birhan Vatansever, sosyal medya hesabından İnegölspor'dan ayrıldığını açıkladı. Galatasaray'a geri dönecek olan Birhan, Fatih Terim'den onay çıkarsa 5 Ocakta Antalya kampına katılacak.

21 yaşındaki orta saha, ''İnegolspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Hayırlısı olsun.'' paylaşımında bulundu.

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