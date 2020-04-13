Birce Akalay hastalığını ilk kez açıkladı

Karantina sürecinin ilk gününde başka şehirde olduğunu anlatan Akalay, “Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni ‘zamanı etkili değerlendirme’ kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük” ifadelerini kullandı.

'Hepimizin eşitlendiği bir dönem'

Akalay, ayrıca sürecin herkesi eşitlediğine inandığını da, "Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir dönem" sözleri ile ekledi.

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir,kalabalık Asansörler,Penceresiz odalar,ve hatta dar boğaz kazaklarda dahildir. Genellikle Anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır ve bu genellikle Panik atak ile sonuçlanır.