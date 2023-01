Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'da 2000'li yıllara damgasını vurması beklenen ancak beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyince, 1999 yılında 500 bin sterlin karşılığında Norwich'e transfer olan Phil Mulryne, futbolu bırakıp para harcamaktan sıkıldıktan sonra Katolik kilisesi rahibi oldu.





United ile yalnızca bir Premier Lig maçına çıkan Mulryne, Norwich formasıyla 161 lig maçına çıkarken, takımının yeniden Premier Lig'e dönmesinde büyük rol oynamıştı.

2005'te Cardiff'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Mulryne futbolculuk kariyerini ise 2008'de sonlandırmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayata yelken açan Mulryne, şimdilerde bir din adamı.

Henüz 31 yaşındayken para, kadınlar ve futboldan sıkılıp rahiplik için eğitim almaya başlayan Mulryne, Norwich'in resmi internet sitesine yaptığı açıklamada hayatının bu yeni aşamasında yaşadıklarını anlattı: "Bu hayata geçişime dair belli bir an vermem zor. Norwich'teki son yılımda bunu düşünmeye başlamıştım. Futbolcuların harika bir hayatı var ve ben her zaman çok ayrıcalıklıydım. Buna rağmen etrafımda olan bitenlerin sonunda kendimi bir tür boşlukta hissettim ve şoke oldum. Çok genç yaşta her şeye sahip olmama rağmen mutlu değildim. Bu durum genç bir adamken sahip olduğum inancımı yeniden keşfetmek için bir yolculuğa çıkmamı sağladı. Bir yıllığına evime döndüm ve o yıl her şey alt üt oldu. Bir süre evsizler barınağında gönüllü olarak çalıştım. Yeniden kiliseye döndüm ve düzenli olarak dua ettim. Böylece yeniden tatmin olmaya başlamıştım. Futbol hep çok inişli çıkışlıydı ama kilise ise her zaman sabit bir memnuniyet verdi. Bu yaşam tarzına karşı güçlü bir istek duydum"

Din adamlığı kariyerine ilk olarak seküler bir rahip olarak başlamayı amaçlayan Mulryne, bu nedenle Belfast'taki Saint Malachy's Seminary'ye girdi ve buradaki Queen's University Belfast'ta iki yıl felsefe okudu.

Çalışmaları sırasında dini bir yaşama çağrı hisseden Mulryne, o zamandan beri 2017'de Dominik Tarikatı için rahip olarak atandı. Şu anda Cork'taki St. Mary's Priory Kilisesi'ndeki bir cemaati denetleyen Mulryne, şimdi Muhterem Peder Philip Mulryne unvanını taşıyor. (Goal.com)