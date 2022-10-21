Bir yıldız daha kaydı! Frank Ribery futbolu bıraktı

Futboldan bir yıldız daha geçti. Özellikle kariyerinde ülkemizde de izleri olan yıldız isim Frank Ribery futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbol kariyerine Fransız ekibi Lille'in altyapısında başlayan daha sonra Boulogne altyapısına transfer olan ardından burada A Takıma yükselen Ribery, sonrasında sırasıyla Olympiquq Ales, Stade Brestois ve Metz'de forma giydi.

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GALATASARAY KARİYERİ OLAYLI GEÇTİ

Metz döneminde Galatasaray 'ın ilgisini çeken ve ilk bonservis bedelini sarı kırmızılıların ödediği Ribery, Ocak 2005'te 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türkiye'nin yolunu tuttu. Fransız futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladığı sarı kırmızılı takımda yaşadığı ödeme sorunu sonrasında sezon bitiminde sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili o dönem parasını alamadığı ve kulübe artık güvenmediği için Galatasaray’dan ayrıldığı söyleyen Fransız futbolcu, ‘kulüpten alacağım yoktur’ belgesini imzaladığı sırada menajerinin olmadığını ve kendi dilinde olmayan bu kağıdı anlamadan imzaladığını söylemişti.





REKOR BONSERVİSLE BAYERN'DE

Ribery, bu gelişme sonrasında yeniden Fransa'ya döndü ve Marsilya ile sözleşme imzaladı. Burada 2 sezon forma giydikten sonra kariyerinin rekor transferini gerçekleştirerek 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Fransız yıldız, Bavyeralılar'da tam 12 sezon forma giydikten sonra İtalyan ekibi Fiorentina ile boy gösterdi. 2 sezon burada forma giydikten sonra yine İtalyan ekibi Salernitana ile anlaştı.

Fransız yıldız bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Ribery "Top durur ama hiser asla... Bu harika macera için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.









KUPA KOLEKSİYONCUSU

Frank Ribery futbolculuk kariyerinde en çok kupayı Bayern Münih ile kazandı. Fransız futbolcu 9 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 3 kez yılın futbolcusu, 1 Almanya Lig Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa'nın En İyi Oyuncusu, 1 UEFA Süper Kupası ve Galatasaray döneminde 1 Türkiye Kupası kazandı.

Ribery, futbol kariyeri boyunca 632 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 151 gol atıp 224 asist yaptı. Kariyerinde 80 sarı kart gören yıldız isim 3 kez sonradan olmak üzere toplamda 9 kez kırmızı kart gördü.



