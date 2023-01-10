Trabzonspor bir var bir yok! Zirveyle fark 10 puan

Dünya Kupası arasından sonra bambaşka bir görüntüye ulaşması beklenen Trabzonspor , istikrarsız sonuçlar almaya devam ediyor. Akyazı’da Fenerbançe’yi devirip, 4 gün sonra Karagümrük deplasmanında 4-1’lik yenilgiyle şok olan Bordo-Mavililer, evindeki Giresun galibiyetinin ardından bu kez de Alanya’da neye uğradığını şaşırdı. İlk yarıda Güney ekibinden 3 gol yiyen Karadeniz ekibi, fırsat haftasında eline geçen avantajı kullanamadı. Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un yenildiği periyotta Alanyaspor’a mağlup olan Trabzonspor, lider Galatasaray ’ın 10 puan gerisinde kaldı.

6. sıraya düştüler

6. sıraya gerileyen Bordo-Mavililer, 14 Ocak’ta Başakşehir’i konuk edecek. Abdullah Avcı geldiğinden beri ikinci kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 farklı geriye düşen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon son haftada Başakşehir mücadelesinin ilk devresini 3-0 geride kapatmıştı.

Trabzonspor'un en etkili hücum silahı Trezeguet, dün kayıplardaydı. Aynı diğer takım arkadaşları gibi. Gol bölgesinde bir türlü istediklerini yapamayan Mısırlı yıldız, 90 dakika sahada kalmasına rağmen yokları oynadı.