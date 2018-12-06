Bir teklif deTrezeguet’ye

Diagne’ye gelen teklifi geri çeviren Kasımpaşa’ya bir öneri de Trezeguet için geldi. Mısırlı yıldızı almak isteyen Araplar 7 milyon Euro’yu gözden çıkardı

06 Aralık 2018, Perşembe 06:06
- A +
Bir teklif deTrezeguet’ye

Sezonun flaş takımı Kasımpaşa’da parlayan yıldızlarına teklifler yağmaya devam ediyor. Diagne için Güney’den gelen 12 milyon Euro’luk öneriyi reddeden İstanbul ekibine şimdi de takımın bir diğer dikkat çeken ismi Trezeguet için teklif geldi. Başarılı oyuncuyu Kayseri’nin geçen sezonki hocası Sumudica’nın çalıştırdığı Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımının çok istediği öğrenildi. Lacivert- Beyazlılar’a Trezeguet’nin bonservisi için tam 7 milyon Euro önerildiği, oyuncuya da yıllık 4 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu ifade edildi. Kasımpaşa bu teklifi henüz kabul etmezken oyuncunun tavrı transferde belirleyici olacak. Öyle ki Trezeguet gitmek isterse Kasımpaşa oyuncunun önünü kapatmayacak ve 7 milyon Euro’luk öneriyi kabul edecek.

2.5 milyona geldi

Paşa’da kiralık oynadığı geçen sezonun ardından Anderlecht’ten bonservisi 2.5 milyon Euro’ya alınan başarılı oyuncu bu yıl 5 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı kanat oyuncusunun Kasımpaşa’yla 2021’e kadar kontratı bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcunun yeni mukavelesinde ise herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.