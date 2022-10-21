Fenerbahçe ’de bu sezon tüm camianın kenetlenmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Jorge Jesus adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye geldiğinde 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, kısa sürede camiayla, kulüple, taraftarlarla duygusal bir bağ yakaladı. Tıpkı Brezilya’da Flamengo’da çalıştığı dönemdeki uyum ve mutlu ortamı bulan Portekizli çalıştırıcı, Türkiye’de beklediğinden daha güzel bir sürece başladı.

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Sarı-lacivertli kulübün beklediğinden daha büyük olması, taraftarların desteği, stat, tesisler ve imkanlar Jesus’u çok etkiledi. Hatta geçen hafta basketbol maçına giderek ‘Fenerbahçe bir kulüpten daha fazlası’ paylaşımı da bu durumu gözler önüne serdi. Fenerbahçe’nin imkanları kadar İstanbul ve Türkiye’de deplasmanlara gidilen şehirleri çok beğenen Jorge Jesus, maçları oynadıkları statlardan kaldıkları otellere kadar her şeyden çok memnun kalıyor.

Sonuçlar da pozitif gelince Jorge Jesus ve ekibinin yüzü gülüyor. O nedenle şu anda sözleşme üzerinde kontrat süresi 1 yıl gibi gözükse de kurulan duygusal bağ sayesinde bu durumun pek önemi bulunmuyor. Jorge Jesus, her adımında ve kararında Fenerbahçe’nin geleceğini düşünüyor, buna göre planlar yapıyor.





BAHANA YOK ÇALIŞMA VAR

Jorge Jesus, göreve başladığından beri hiç bahanelere başvurmadı. Sezon başında Kim Min Jae gitmesine rağmen önce Luan Peres ve Gustavo transferleri yapıldı. Portekizli çalıştırıcı, hiç hakemlerle ilgili açıklamada bulunmadı, saha içinde kaldı. Sakat oyuncuları çok olsa da kurduğu rotasyonla eksikleri hissettirmedi. 3 günde bir maç takviminden şikayet etmeyen tecrübeli hoca hatta bu yoğun tempodan memnun olduğunu belirtti.

VALENCIA: ÇOK ÖZGÜVENLİYİZ

Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Enner Valencia, FB TV’ye konuk oldu. Valencia, “Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Umarım takım olarak bu şekilde devam ederiz ve her maç üzerine koyarak, gelişerek devam ederiz. Bu sene çok güçlü bir takım oluşturduk. Her gün daha da iyiye gidebilmek için çok çalışıyoruz. Çok özgüvenli bir takım olduk. Hedefimiz kupalar kazanmak. Umarım sezon sonu geldiğinde hep beraber kutlama yapabiliriz” dedi. Ligde şimdiden 10 golü olan Ekvadorlu yıldız, “‘Gol Kralı’ olabilirsem de ne mutlu bana. Ne olacağını göreceğiz. Ben bu şekilde takımıma yardım ederek devam etmek istiyorum, benim için en önemli şey de budur” yorumunu yaptı. (Skorer)



