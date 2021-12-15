Bir Real Betis klasiği

İspanya Ligi'nde Real Betis'in, sahasında Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta artık her sene bir klasik haline gelen organizasyon yine gerçekleşti. Ev sahibi takımın taraftarları, sahaya oyuncak fırlattı.

Betis'te bir gelenek olarak yapılan bu uygulamada Noel zamanında durumu olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amaçlı olarak sahaya oyuncak atılıyor. Devre arasında gerçekleşen organizasyondan binlerce oyuncak elde edildi.

Stat görevlileri bunları toplayarak gerekli kuruluşlara ulaştıracak. Öte yandan son dönemde çok formda olan teknik direktör Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, bu sezon La Liga'da ilk kez üst üste 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-Beyazlılar, 17 maçta topladığı 33 puanla da ligde üçüncü sırada yer alıyor.