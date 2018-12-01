Bir okul daha spor salonuna kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Okullara Spor Salonu” projesi kapsamında yapılan çalışmalar hızla hayata geçiriliyor. Pek çok okula spor salonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni projeleri de uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) için yapılan spor salonunun da inşaat çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Başarılı sporcuların yetişeceği Derince İHL Spor Salonunun dış cephe çalışmaları sona ererken iç mekanda son dokunuşlar yapılmaya başlandı. Yapının kazan dairesinde mekanik aksamlar tamamlama işleri devam ederken gelen camlarla pencere montajı gerçekleşmeye başladı. Pencere takım işi tamamlandıktan sonra zemin PVC kaplama işine başlanacak. Yapının elektrik eksiklikleri de gideriliyor gelecek hafta da Hiltol lavaboların montajı yapılacak.

Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan spor salonları, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkanı veriyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her türlü hava şartlarında spor yapma olanağı sağlıyor. Salonlar ayrıca okullar arası müsabakalara da ev sahipliği yapıyor.

İHA