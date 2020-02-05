Bir Neymar klasiği! Yine doğum günü...

Doğum günü haftasında partilerine devam eden Brezilyalı yıldızı Neymar, son 2 sezonda olduğu gibi yine bir doğum günü haftasında PSG’de kadroda yer almadı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Bir Neymar klasiği! Yine doğum günü...

Fransa Ligi’nde dün akşam Nantes’la karşılaşan PSG’de Neymar, doğum günü haftasına gelen üst üste 3. sezonda yine bir maçta forma giymedi. Önceki gün takım arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan Neymar, bugün resmen 28 yaşına girdi. Fransız ekibi, Nantes maçında sakatlığı sebebiyle Neymar’ın kadroda yer almadığını söylese de teknik direktör Thomas Tuchel’in, Sambacı’ya özel izin verdiği belirtildi.

Şimdi ise gözler, Neymar’ın kardeşi Rafaella’nın doğum günü 11 Mart’ta çevrildi. Çünkü Neymar, son 5 sezonda sakatlık ya da cezalı olması sebebiyle kız kardeşinin doğum günü haftasında hiç maça çıkmadı. PSG bu tarihte, Devler Ligi son 16 Turu’nda Dortmund’la sahasında rövanş maçına çıkacak.

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