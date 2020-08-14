Bir kupa için 1.243 milyar Euro! PSG...

Yaklaşık 10 yıl önce Katarlılar’a satılan Fransız ekibi PSG, Nasser Al-Khelaïfi tarafından yönetiliyor. Bu anlamda transfere servet yatıran Başkent temsilcisi, ülkesinde istediği kupalara ulaşsa da Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bir türlü kupa sevinci yaşayamadı. Başarısız geçen her yıl sonrasında önceki seneye göre daha fazla harcama yapan PSG, bu yıla da 25 yıllık Devler Ligi hasretini gidermek için başladı. Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge’un olduğu gruptan rahat çıkan Thomas Tuchel’in ekibi, son 16 turunda Borussia Dortmund engelini geçti. Çeyrek finalde sezonun sürpriz takımı Atalanta’yı son dakikalarda bulduğu gollerle mucizevi bir geri dönüş ile deviren Lacivert-Kırmızılılar, adını yarı finale yazdırdı.

Dünyanın en pahalı 2 futbolcusu...

Ancak harcanan para ve alınan başarılar kıyaslandığında Fransız devi, hedeflerinin çok uzağında. Çünkü 25 yıl sonra Kupa 1’de son 4 takım arasına giren PSG, bu başarıya ulaşabilmek için son 10 senede sadece transfere 1 milyar 243 milyon Euro ayırdı. 2017/18 sezonunda Neymar’a 222, 2018/19’da ise Kylian Mbappe’ye 135 milyon Euro ödeyen Fransız ekibi, dünyanın en pahalı 2 futbolcusunu da kadrosunda tutuyor. Dün Atletico Madrid’i 2-1 mağlup eden Leipzig, son 4’te Paris Saint-Germain’in rakibi oldu.