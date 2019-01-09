Bir hoca iki takım; Şampiyon Aşkale...

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Spor salonunda düzenlenen turnuvaya Erzurum merkezi ve ilçelerinden 6 okul katılım sağladı. İki grup halinde başlayan turnuvada bir birinden heyecanlı maçların oynanmasına sahne oldu.

Rakiplerini tek tek yenerek finale Aşkale'den iki okul isimlerini yazdırdı.

Final maçında baştan sona üstün olan taraf İbrahim Polat İlköğretim Okulu ilk seti 25-20, İkinci seti 25-18, üçüncü seti ise 25-20 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İki okulu da Aşkale Gençlik Spor ilçe Müdürlüğünde Voleybol Antrenörü olarak görev yapan Mehmet Kırık çalıştırdı.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Mehmet Kırık; "Çekişmeli geçen müsabakalarda rakiplerini eleyerek finale yükselen ve finalin adını Aşkale koyan öğrencilerimi kutluyorum. Güzel ve çekişmeli gecen müsabaka sonrası maçı 3-0 kazanan İbrahim Polat Okulu öğrencilerimi de tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Spor Salonunda çalışmalarına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Kırık; “Zorlu ve yorucu geçen bir turnuvadan anlımızın akıyla çıktık. Çalıştırdığım iki takımımız ile final oynamak ise tarifi imkansız duygular yaşattı bana. Elde ettiğimiz Şampiyonluğu bizleri her konuda destekleyen İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu ve Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem başta olmak üzere tüm ilçemize hediye ediyoruz” diye konuştu.

İHA