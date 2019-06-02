Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, karşılaşmadan 80-68'lik skorla galip ayrılırken maç sırasında bir grup Galatasaray taraftarı eski başantrenörleri olan Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman'a yönelik hakaret içeren tezahüratta bulundular.

Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Ergin Ataman, "Hiç canım sıkılmadı. Galatasaray camiasının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum" dedi.