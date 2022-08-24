Bir dönemin yıldız ismi Marouane Fellaini

Marouane Fellaini, futbola Anderlecht takımının altyapısında başladı. Daha sonra Mons kulübünün alt yapısına katıldı. 17 yaşındayken R. Standard de Liège ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2006 ve 2008 yılları arasında kulüp için 84 maçta 11 gol attı.

Marouane Fellaini, hava toplarındaki yeteneği ve dayanıklılığı onun Belçika'nın en iyi orta saha oyuncularından birisi olmasını sağladı. 2008 yılında Belçika'da her yıl Afrikalı ya da Afrika kökenli oyunculara verilen "Belgian Ebony Shoe" isimli ödülün sahibi oldu.

Everton yılları

Marouane Fellaini, Everton için oynarken Eylül 2008 tarihinde Fellaini 15 milyon £ (Belçikalı oyuncu için bir rekor ayrıca Everton için bir kulüp rekoru) bonservis bedeli karşılığında kendisini beş yıllığına Everton kulübüne bağlayan sözleşmeye imza attı.

2008 senesinde Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, 2013 senesinde kadar çıkmış olduğu 141 maçta 25 gol buldu.

Marouane Fellaini, 05.10.2008 tarihinde 2-2 berabere sonuçlanan Newcastle United karşılaşmasında bu takımdaki ilk resmi golünü kaydetti.

2008-09 sezonu sonunda Fellaini Everton takımında sezonun en iyi genç futbolcusu seçildi.

Şimdi hangi takımda?

Fellaini, yumuşak bilekleri ve futbol zekasının yanı sıra saç stiliyle de hep hafızalarda. Kariyerinde az takımda oynadı. 2008'de Standard Liege'den Everton'a gitti, 5 yıl kaldı. 2013'te Manchester United'a imza attı. Manchester'da da 6 sene kaldı.

Fellaini 34 yaşına geldi ve 2019'dan beri Çin'de SD Luneng forması giyiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş iddiası

Marouane Fellaini'nin Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın almak istediği Marouanne Fellaini'yi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş da bir dönem transfer etmek için talip olmuştu.