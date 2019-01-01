Kentteki Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Piyango bileti satan, 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 25 yıl önce gazinolarda ve düğün salonlarında şarkı söylediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nı kazanıp ekonomik sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Gülten Yaşar, aile gazinolarının kapanmasıyla Milli Piyango bileti satmaya başladığını söyledi.

'MİLLİ PİYANGO'NUN GÜLTEN ABLA'SI

Halı da dokuyan 49 yaşındaki eski şarkıcı, kentte "Milli Piyango'nun Gülten ablası" olarak anılıyor.

Gülten Yaşar, sahnelere dönmek istemediğini, bir zamanlar ekmeğini kazandığı bu işinin gençlik yıllarında kaldığını vurguladı ve ekledi:

'"ŞARKICI OLARAK EKMEK PARAMI KAZANDIM'

"Kayseri Konservatuvarı açıldığında, halk müziğinden sınava girerek, kazanmıştım. Maddi imkansızlıklardan dolayı devam edemedim. Kitapları da pahalıydı.

Daha sonra Tarsus'a taşındık. Orada düğün salonlarında, aile gazinolarında şarkıcı olarak çalıştım ve ekmek paramı kazandım.

'GAZİNOLARDA AİLE ORTAMI KALMAYINCA BIRAKTIM'

Gazinolarda aile ortamı kalmayınca bıraktım. Eskiden çoluğunu çocuğunu alan, gazinoya gelirdi.

'BİR DAHA SAHNELERE DÖNMEM'

İlk konserimi 1978 yılında Kayseri Lisesi'nde vermiştim. O dönemlerde biraz karışıktı ortalık. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını okumuştum ve ortam bayram havasına dönmüştü. Bir daha sahnelere dönmek istemiyorum. O, gençlik yıllarımda kaldı."

DHA