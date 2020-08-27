Bir Devrin Sonu

Lionel Messi için Barcelona’da rüya gibi geçen 15 yıl dün itibarıyla sona erdi. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında alınan 8-2’lik yenilgiden beri ayrılacağı konuşulan 33 yaşındaki süperstar, ayrılık talebini kulübe iletti. Bu gelişmeler üzerine Katalan ekibinin taraftarları, Camp Nou’ya gelerek, başkan Josep Maria Bartemou’yu istifaya davet etti. 1 yıl daha sözleşmesi ve 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Messi, kontratını tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip. Hal böyle olunca Arjantinli’nin işi daha da kolaylaştı. Ancak Barcelona’nın, Messi’nin ayrılığı sonrasında kısa sürede toparlanması çok zor gözüküyor.

Eski hocası Guardiola…

En merak edilen konu ise Messi’nin gelecekte hangi takımın formasını giyeceği. Birçok futbolseverin “Messi ve Ronaldo birlikte oynar mı?” hayali için Arjantinli’nin Juventus’a gitmesi gerekiyor ancak bu düşük bir ihtimal olarak ön plana çıkıyor. İngiliz ekibi Manchester United da 33 yaşındaki süperstar için tüm servetini dökmeye hazır. Ancak en ciddi aday ise Manchester City. Messi, özellikle eski hocası Guardiola ile yeniden birlikte çalışmaya can atıyor. Kariyerinde artık uzun yıllar kalmayan Messi’nin, önümüzdeki günlerde Barça’dan ayrılarak, nihai kararını vermesi bekleniyor.