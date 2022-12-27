Bir devir sona erdi! Çin futbolunda...

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ve en fazla nüfusa sahip ülkesi olarak dikkat çeken Çin 2011 yılında çok kısa bir sürede eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza atmıştı. Avrupa'da bir numaralı spor olan futbolun Çin'deki popülaritesini artırmak isteyen yönetim 2011 yılında harekete geçti. Çin bir anda futbola yatırım yapmaya başladı.

Hulk ve Oscar transferleri ses getirdi

4 yıllık süre içinde 2011-2015 seneleri arasında tesisleşmeye önem verdiler. Büyük ekonomi devi olan şirketler takımlara sponsor olmaya hatta ve hatta kulüpleri satın almaya başladılar. Satın alınan kulüplere inanılmaz bir para akışı sağlanarak transferde yıldız isimlerle anlaşıldı. Hulk ve Oscar transferleriyle özellikle o dönem dünyanın dikkatini çeken Çin Ligi'nde rekabet artmaya başlamıştı.

Türkler de gitti

Astronomik bonservisler ödenip kadrolar güçlenirken, Türkiye Ligi'nden de Uzak Doğu ülkesine birkaç transfer gerçekleşti. Burak Yılmaz, Ersan Gülüm ve Demba Ba gibi isimler Çin'in yolunu tuttu. Oyuncular yıldız olur da teknik direktörler yıldız olmaz mı? Rafael Benitez, Fabio Capello, Manuel Pellegrini, Roger Schmidt ve Andreas Villa Boas gibi önemli hocalar da Çin'e gitti.





Federasyon müdahale etti

İnanılmaz bir para akışı olurken, Çin istediğine ulaşmıştı. Gelen yıldız isimlerle sansasyon yaratmışlar, büyük ekonomi güçleriyle dikkat çekmişler ve Avrupa'da da konuşulan, hatta yayıncısı olan yani izlenilen bir lig haline gelmişlerdi. Ancak bu düzensiz ve rekabetsiz para akışına Çin Futbol Federasyonu müdahale etti. Artık kısıtlamalar başlayacaktı...

Kısıtlamalar getirildi

Çin Futbol Federasyonu önce yabancı sınırını kısıtladı ve bir kulüp en fazla 5 yabancı futbolcuya lisans çıkartabilecek ve bu isimlerden en fazla 4'ünü aynı anda sahaya sürebilecekti. Burada 'Çin futbolunu tanıttık, artık gençleri yetiştirme ve gelişme zamanı' düşüncesi hakimdi. İlk darbe yabancı sınırıyla vurulurken, kulüpleri üzen ikinci haber de yabancı futbolculara en fazla yıllık 3 milyon Euro maaş verileceğinin açıklanmasıyla geldi. Bu da bir nebze 'Yıldız futbolcuları artık getiremeyeceksiniz' mesajıydı...

En büyük darbeyi koronavirüs vurdu

Özellikle bu karar sonrasında milyon Euro'lar kazanan yıldız futbolcular, Çin'den ayrılmaya başladı. Bir de tüm dünyayı sarsan koronavirüsün 2019'da Çin'in Wuhan kentinde çıkması futbolu aslında tamamen bitirdi. Avrupa futbolu dahi çok ciddi zararlar görürken, özellikle yakın zamanda büyük darbeler yemiş Çin futbolu bu virüsün altından kalkamadı, ekonomik sıkıntılar kulüpleri iflasa kadar götürdü. Onlarca kulüp resmen iflasını açıkladı.

Martinez, Paulinho, Talisca...

Son olarak da Çin Süper Ligi'nde 2011-2017 arasında tam 7 kez üst üste şampiyon olan, 2019'da bir sene ara verdiği zafere yeniden ulaşarak toplamda 8 kez kupaya uzanan Guangzhou'nun uzun süredir kaybettiği güçle bu sezon ligden düşmesi kesinleşti. En başarılı ve en görkemli döneminde Guangzhou F.C.;M Jackson Martinez, Paulinho, Anderson Talisca, Robinho, Alberto Gilardino ve Nemanja Gudelj gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Atalay Özçelikli



