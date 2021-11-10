Farmiga milli takımı bırakma kararı aldı

Formiga, Brezilya için 233 maça çıkarken son maçına 25 Kasım'da Manaus'ta Hindistan'a karşı bir hazırlık maçı oynayacak.

İlk milli maçına 17 yaşında 1995 Dünya Kupası'nda, ilk olimpiyat oyunlarına ise 1996 Atlanya Olimpiyat Oyunları'nda çıkan Formiga daha sonra her Olimpiyat turnuvalarına davet edildi.

1995 DünKup11ası'nda 17 yaşında Brezilya'daki ilk maçına çıktıktan sonra, Formiga kadın futbolunun ilk kez 1996 Atlanta Oyunları'nda ortaya çıkmasından bu yana her Olimpiyat turnuvasında oynamaya devam etti.

43 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz ayında Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarına katılarak yedi Olimpiyat Oyununa katılan ilk kadın oyuncu olarak rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Formiga, 2004 Atina Olimpiyatları'nda ve 2008'de yine Pekin'de gümüş madalya kazanırken, 2007 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya mağlup olan Brezilya takımının bir parçasıydı.