Bir Çağlar Söyüncü klasiği

Geçtiğimiz sezon sadece 4 maça ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, bu sayıya şimdiden ulaştı. Bournemouth karşısında alınan 2-1’lik galibiyette rakiplerine göz açtırmayan milli futbolcu, zaferin mimarlarından biri oldu.

01 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Bir Çağlar Söyüncü klasiği

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin yolunu tutan Çağlar Söyüncü, ilk yılında pek başarılı olamadı. Ancak milli futbolcu, bu sezon ise müthiş bir başlangıç yaptı. 2018/19’da sadece 4 maça ilk 11’de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, bu sayıya 4. hafta itibarıyla ulaştı.

Leicester, dün ise Bournemouth’u sahasında konuk etti. 90 dakika sahada kalan Çağlar da performansıyla göz doldurdu. Rakiplerine göz açtırmayan genç savunmacı, alınan 4-1’lik galibiyette de büyük pay sahibi oldu.

United’ın çöküşü sürüyor

Premier Lig’de günün diğer önemli karşılaşmalarından birinde ise Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Son 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Ole Gunnar Solskjaer’in geleceği konusundaki tartışmalar da büyümeye başladı.

İngiltere’de günün diğer sonuçları ise şöyle oldu: Chelsea-Sheffield: 2-2, C.Palace-Aston Villa 1-0, M.City- Brighton: 4-0, Newcastle-Watford: 1-1, West Ham-Norwich: 2-0, Burnley-Liverpool: 0-3.

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