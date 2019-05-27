A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 15. yarış günü, dün koşulan Ivrea - Como etabıyla geride kaldı. Astana bisikletçisi Dario Cataldo, 232 km'lik yarışın henüz 14. km'sinde Androni Giocattoli - Sidermec takımından Mattia Cattaneo'yla birlikte atağa kalktı. İkili, etap boyunca müthiş bir işbirliği sergiledi ve ressamlığıyla da bilinen Cataldo, tam 218 km kaçtıktan sonra bitiş çizgisini ilk sırada geçerek Giro tarihinde adeta bir başyapıta imza attı.

Mattia Cattaneo etap ikincisi olurken, Mitchelton-Scott takımından Simon Yates de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Ivrea - Como etabının özet görüntüleri

Ivrea - Como etabının ilk 10'u:

1 Cataldo Dario Astana Pro Team 5:48:15

2 Cattaneo Mattia Androni Giocattoli - Sidermec ,,

3 Yates Simon Mitchelton-Scott 0:11

4 Carthy Hugh EF Education First ,,

5 Carapaz Richard Movistar Team ,,

6 Nibali Vincenzo Bahrain Merida ,,

7 López Miguel Ángel Astana Pro Team 0:36

8 Majka Rafał BORA - hansgrohe ,,

9 Pozzovivo Domenico Bahrain Merida ,,

10 Landa Mikel Movistar Team ,,

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Carapaz farkı açtı

15. etap sonunda genel klasmanın üst sıralarında sporcular arasında bir değişiklik yaşanmazken,; Richard Carapaz (Movistar), ikinci Primož Roglič'le (Jumbo-Visma) arasını 40 saniye daha açmayı başardı.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Carapaz Richard Movistar Team 64:24:00

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:47

3 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:47

4 Majka Rafał BORA - hansgrohe 2:35

5 Landa Mikel Movistar Team 3:15

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Hugh John Carthy Pavel Sivakov (INEOS)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 193:29:48

2 Astana Pro Team 26:31

3 Team INEOS 30:16

4 Bahrain Merida 30:56

5 EF Education First 36:57

İstatistikler

Daha önce Giro'da iki kez etap ikincisi olan Dario Cataldo, ilk defa kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Cataldo'nun ikinciliklerinden biri; 2010 yılının 11. etabında, diğeri içi 2014 yılının 14 etabında elde edilmişti. İtalyan bisikletçi ayrıca 2012 yılı İspanya Bisiklet Turu'nun (Vuelta) 16 etabını kazanmıştı. Cataldo kazandığı son yarış ise 2014 Settimana Coppi & Bartali'ydi.

34 yaşında olmasına karşın Cataldo, Giro'daki ilk etabını kazanan en yaşlı bisikletçi değil. Alejandro Valverde, 2016 yılında, 36 yaşındayken 16. etapta zafere ulaşmayı başarmıştı.

Lider Carapaz'dan önce Movistar adına Pembe Mayoyu giyen son isim, Nairo Quintana'ydı. Kolombiyalı bisikletçi, 2017 yılının son etabında Tom Dumoulin'e geçilerek Giro şampiyonluğunu kaçırmıştı.

16. Etap: Lovere - Ponte di Legno (194km)

102. İtalya Bisiklet Turu'nda bugün, dinlenmeyle geçirilecek. Yarın ise yarışın 16. etabı, Lovere - Ponte di Legno koşulacak. 194km'lik etap Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak.