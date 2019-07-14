Bir başka Fenerbahçe

3 Temmuz’da başlayıp, dün sona eren 11 günlük kamp 26 oyuncu ile başladı, 30 oyuncu ile tamamlanırken, antremanlarda sakatlık yaşanmaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ayrıca Topuk Yaylası’nın konumu itibari ile daha önceki yıllarda hava şartları nedeniyle yaşanan pek çok antrenman iptali, bu kez kesintisiz gerçekleşti. Bunun yanı sıra 5 yeni transferin kampa katılması da ayrı bir başarı olarak değerlendirildi. Daha önceki sezonlar Topuk Yaylası kampı, eldeki futbolcuların katıldığı bir dönem olarak gerçekleşirdi.

Kruse şov vardı

Yeni transferlerden Kruse, kampta tavan yaptı. Alman Panzeri giderek yükselen formu ve istekli hali ile, Yanal’a, “Bu benim aradığım ideal oyun kurucu” dedirtti. Allahyar, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Moses da Kruse’den geri kalmayıp, idmanların yıldızı oldu. Sadık, Serdar Aziz, Mehmet Ekici teknik kadronun gözüne girmek için büyük gayret gösterdi.

Altay sakatlığa rağmen...

El parmağında sakatlık bulunan kaleci Altay Bayındır, her idmanda yer aldı. Milli takımdan kalan ufak bir sakatlığı bulunan Altay, buna rağmen takımdaki havayı bozmadı ve her idmanda çalışmalara katıldı.

Harun telaşlı!

Bu arada Harun Tekin’in yeni transfer Altay Bayındır ile rekabete hazır olduğu ancak “Acaba formayı kaptırır mıyım” telaşı içinde olduğu görüldü.

Yanal’ın gözdeleri Emre ve Vedat

Kampa geç katılan Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu ise teknik direktör Ersun Yanal’ın gözdeleri idi. Her iki futbolcu da Topuk Yaylası Kampı’na bitime 3-4 gün kala katılmalarına rağmen kalitelerini gösterdi. Kamptaki genel durum teknik direktör Ersun Yanal’ın yüzünü güldürürken, tecrübeli çalıştıcı rotasını yeni transferlere ve yapılacak ciddi hazırlık maçlarına çevirdi.

Hasan Ali 2 gün çalıştı

Yaz boyunca antrenmanlara ara vermeyen Hasan Ali Kaldırım, Topuk Yaylası’ndaki çalışmaların son 2 gününde takıma katıldı. Tatilde yaptığı antrenmanlar sayesinde hazır gelen Hasan Ali, istekli görüntü sergiledi.

Kafası karışanlar

Ancak kafası karışık olanlar vardı. Eljif Elmas ve Jailson, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Barış Alıcı’nın ise tedirgin halleri ile dikkat çekerken, yeni transfer Murat Sağlam’ın da takıma henüz adapte olamadığı gözlendi.

Zajc ve Frey gayretli

Miha Zajc ve Frey’in gayreti ise görülmeye değerdi. Transferde sürekli adları geçen ikilinin bu duruma aldırmadıkları, işlerini yapmanın telaşı içinde oldukları gözledi.

İki gün izin sonra devam

Fenerbahçe dün akşam Boluspor ile Atatürk Stadı’nda oynadığı ilk hazırlık maçının ardından İstanbul’a döndü. İki gün izin yapacak olan Sarı- Lacivertli takım, 16 Temmuz Salı günü yeniden topbaşı yapacak. Fenerbahçe, 21 Temmuz’da ise iki hazırlık maçı yapmak için Avusturya’nın Graz kentine gidecek.