Bir ayda hazır oldular! Bundesliga takımları kaldığı yerden...

Almanya Bundesliga (1.Lig ve 2.Lig) corona virüs salgınından sonra tekrar başlayan belki de ilk büyük spor organizasyonu oldu. En son 6-7-8 Mart tarihlerinde maç yapan ve iki aydan fazla süre ara veren Bundesliga ekipleri 16-17-18 Mayıs tarihinde 26.hafta maçlarını oynadı.

Geride kalan hafta bakıldığı zaman takımların neredeyse hiçbir şey kaybetmediği hatta kat edilne mesafe ortalamasını küçük bir değer yükseldiği gözlendi. Bundesliga ekipleri adeta 5-6 haftalık hazırlık süreci ile sahalara geri döndü. Bayern Münih gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 Nisan 2020 tarihinde (43 gün önce) çalışmalarına başlamıştı.

9 maç 27 gol 3,00 ortalama (sezon geneli 3,25 gol ortalaması)

Geride kalan 26.hafta maçlarında takımlar toplam 27 gol attı. Maç başına gol ortalaması 3,00 olarak gerçekleşirken sezon genelinde (ara verilene kadar) 3,25 ortalama yakalanmıştı. Avrupa'nın beş büyük ligi içinde en iyi gol ortalamasına sahip.

İlk 25 hafta Bundesliga gol ortalaması: 3,25

26.hafta Bundesliga gol ortalaması: 3,00

Serie A gol ortalaması: 2,91

Premier Lig gol ortalaması: 2,72

La Liga gol ortalaması: 2,54

Golcüler kaldığı yerden devam etti. (Haaland&Lewandowski)

Sadece Bundesliga'da değil Avrupa'nın 2019-2020 sezonunda en golcü oyuncuları kaldıkları yerden devam etti. Haaland bir gol atıp bir asist yaptı maçta B. Dortmund adına galibiyetin mimarları arasında yer alırken sezon genelinde 41 gol - 9 asist değerine ulaştı. Robert Lewandowski ise penaltıdan attığı golle 2019-2020 sezonunda resmi maçlarda 40. golünü atmış oldu

Bayer Leverkusen 124,2 km mesafe kat etti

Geride kalan 26.hafta çarpıcı bir galibiyet alan Bayer Leverkusen takımı 124,2 km. mesafe kat ederek oldukça ilginç bir istatistik yakaladı. Sezon ortalaması 119,9 km. olan ve bu alanda birinci sırada yer alan Leverkusen, 5 oyuncu değiştirme hakkının avantajını da kullandı. Bayer Leverkusen ara dönemde bir şey kaybetmediğini hatta üstüne koyduğunu gösterdi. Takımların bir çoğu ortalamasını geçerken sezon genelinde 116,2 olan ortalama 26.hafta maçlarında 116,4 olarak geçildi. Takımların son lig maçlarında kat edilen mesafe ortalaması ise 117,9 olarak gerçekleşmişti. Oyuncu değiştirme hakkı avantajı ile birlikte takımların son lig maçları mesafe oranları arasında uçurum olmadığı hatta bazı takımların hemen hemen aynı noktalarda olduklarını belirtmek lazım.

Şut ortalaması 12

Maç başına bir takımın 26.hafta şut ortalaması 12 olarak gerçekleşti. Sezon genelinde ise Bundesliga'da şut ortalaması bir takım için 13,3 olarak ortaya çıkmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



