Bir Akyazı klasiği!
Trabzonspor, rakiplerini Akyazı’dan eli boş göndermeye devam ediyor... Fırtına, Fenerbahçe, Giresunspor ve Başakşehir’in ardından İstanbulspor’u da taraftarının müthiş desteğiyle yıktı. Trabzonspor, tam 686 gündüriç sahada kaybetmiyor
Trabzonspor bu sezon deplasmanda sıkıntılı maçlar çıkarsa da, evinde kaybetmeme alışkanlığını sürdürüyor. Bordo-Mavililer dün de İstanbulspor’u net bir skorla yıktı, kazanma serisini üst üste 4 karşılaşmaya çıkardı. Dünya Kupası arası sonrası Fenerbahçe , Giresunspor ve Başakşehir’i gol yemeden deviren Karadeniz ekibi, İstanbulspor’u da farklı geçti. Son olarak 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a Akyazı’da kaybeden Trabzonspor, sonrasında çıktığı 35 lig maçının 23’ünü kazandı, 12’sinde berabere kaldı. Bordo-Mavililer, tam 686 gündür Akyazı’da rakiplerine geçit vermiyor.
30 bin taraftar...
Bordo-Mavili takımı taraftarı yalnız bırakmazken, dün akşam tribünlerde yaklaşık 30 bin kişi vardı. Maç öncesi satışa çıkan tüm biletler tükenirken, 8 bin civarında kombine sahibinin ise İstanbulspor karşılaşmasına gelmediği belirtildi. Fırtına, önündeki 5 lig maçının 3’üne yine Akyazı’da çıkacak.