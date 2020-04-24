İki uçlu duygu durum bozukluğu olarak adlandırılan bipolar bozukluk; aynı zamanda ise manik depresif bozukluk olarak da adlandırılıyor. Bipolar bozukluk psikolojik bir rahatsızlıktır. Tedavi gerektiren bir hastalıktır.

Bipolar bozukluk kişide ruh halinde sürekli değişikliklerin yaşandığı, duygularda manik ve depresif atak olarak tanımlanan alçalma ve yükselme dönemlerinin oluşması ile seyreden bir hastalıktır. Bipolar hastası olan bazı kişiler manik dönemi daha uzun yaşarken, depresif dönemi daha az yaşar.

Bazı kişiler ise depresif dönemleri daha çok yaşarken, manik dönemi daha az yaşar. İki uçlu duygular arasında sürekli gidip gelme durumu şeklinde yaşanan bir hastalıktır. Türkiye’de her 100 kişiden bir ya da ikisinde ve 15 ila 35 yaş aralığında daha fazla görülmektedir. Kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak farklılık gösteren bir hastalık değildir. Hem kadında hem de erkeklerde eşit olarak görülür.

Mani dönemi ne demektir?

Mani dönemi yaşayan bir kişi oldukça enerjik, neşeli, canlı, şarkı söyleyen, gülen, aynı zamanda kolayca sinirlenebilir. Mani durumu anormal durumlardan biridir. Kişi manide enerjik, esprili, mutlu, neşeli olmasına rağmen ise kişi sosyal açıdan uyum sorunu yaşar.

Bipolar bozukluk mani dönem belirtileri nedir?

Belirtilerden üç tanesi ya da daha fazlasının her gün veya bir haftadan daha uzun sürdüğünde bipolar hastalığının varlığını gösterebilir. Mani dönemi aniden başlar ve bu mani döneminde bipolar bozukluk tedavi edilmezse bu dönem haftalar boyunca sürebilir. Mani dönemindeki bir hasta tedaviyi reddeder ve hasta olduğunu kabul etmez.

Cinsel istekte artış

Fazla para harcama

Konsantrasyon güçlüğü

Uyku ihtiyacında azalmalar

Yerinde duramamak, enerjide artış

Kişinin birçok konuda kendisine aşırı güvenme hali

Düşünce ve konuşmalarda artış

Uygunsuz olan ve tahrik edici davranışlarda artış

Madde ve alkol tüketiminde artış

Bipolar bozukluk depresif dönem belirtileri nelerdir?

Depresif dönem belirtilerinden en az beş tanesinin iki hafta veya daha fazla bir süre görülmesi beklenir. Manik ve depresif atakların ağır şekilde yaşanabildiği hezeyan ve halüsinasyonlar gibi çeşitli psikotik belirtilerde ortaya çıkabilir.

- Kendini değersiz hissetme

- Enerjide azalma

- Hayattan zevk alamamak

- Konsantrasyon bozukluğu

- Çok fazla uyumak, uykuya dalmada zorluk, çok sık gece uyanması

- Unutkanlık

- Karamsarlık ve umutsuzluk

- Mutsuz hissetme ve hayata karşı ümitsizlik

- Çaresizlik hissi

- İntihar ve ölüm düşünceleri

- İştah farklılıkları, kilo alımı ya da kilo kaybı

Bipolar bozukluğu testler ile anlaşılır mı?

Bipolar bozuklukta meydana gelen duygulardaki bozuklukların doğru şekilde anlaşılması ve doğru bir tanının konulması çok önemlidir. Birçok hastalıkta tanı konulması için kan testleri gibi çeşitli laboratuvar testleri ile hastalıkların tanısı konulabiliyor. Fakat bipolar bozukluk tanısı konulması için testler yetersiz kalmaktadır. Bipolar bozukluk teşhisi için fiziksel muayenenin yanında en doğru tanı konulma şekli kişinin yaşadığı tüm duyguların, hayatındaki alışkanlıkların en doğru şekilde doktora anlatılması ile konulmaktadır.

Bipolar bozukluk nedenleri nelerdir?

Bipolar bozukluğun bir kişide görülmesinin en büyük nedeni genetik faktörlerdir. Genetik olarak bipolar bozukluk hastalığına yatkın olan kişilerin yoğun stres ile bir hayat sürdürmeleri bu hastalığın oluşma nedenlerindendir. Bunun dışında beyinde sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitter adlı maddelerin bipolar hastalığına neden olduğu düşünülmektedir.

Bipolar bozukluğun oluşmasında risk faktörleri nelerdir?

- Stresli yaşam

- Kullanılan bazı ilaçların yan etki oluşturması

- İş yaşamında sorunlar olması

- Sigara tüketimi

- Yeterli fiziksel aktivitenin yapılmaması

- Sağlıksız beslenme

- Suç oranlarının yüksek olduğu yerlerde yaşamak

- Kortizol, stres hormonu insülin ve adrenalin gibi sistemlerde değişikliklerin meydana gelmesi gibi durumlar risk faktörlerini oluşturur.



