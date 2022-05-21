Oyun tutkunlarını buluşturan Glad Game tarafından düzenlenen Binomo FIFA Youth Cup, ESA Espor Merkezi'nde gerçekleşen final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Çevrimiçi alım-satım platformu Binomo'nun ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın finaline 256 oyuncudan 8'i katılım sağladı.

25.000 TL'lik ödül havuzu için mücadele eden espor oyuncuları ve influencerlar kıyasıya rekabet etti. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale kalan 8 oyuncu ve 8 influencer büyük ödül için sahneye çıktı.

Büyük ödülün sahibi Berk Turan ve Arda Azinyan oldu

Yarı final karşılaşmalarının galibi olan Berk Turan-Arda Azinyan ve Joinkk-DougJudy finalde karşı karşıya gelerek kozlarını yeşil sahada paylaştı. Bol gollü geçen karşılaşmanın sonunda kazanan taraf 4-2'lik skorla Berk Turan ve Arda Azinyan ekibi oldu. Turnuvanın şampiyonu olan Berk Turan ve Arda Azinyan, Binomo FIFA Youth Cup birincisi olarak 15.000 Türk Lirası para ödülüne uzandı. Karşılaşmayı ikinci sırada bitiren Joinkk ve DougJudy, 7.500 Türk Lirası ödül kazanırken üçüncülük maçının galibi Emre Küçükhüseyin ve Alper Akbulut, 2.500 Türk Lirası'nın sahibi oldu.

Turnuva oyun dünyasının ünlüler geçidi oldu

İstanbul'un en büyük espor arenalarından ESA Espor Merkezi'nde gerçekleşen finale oyun dünyasında milyonlarca takipçiye sahip isimler katıldı. Twitch yayıncıları Anna Deniz, Mert Özbey, Sonat Işık, Eda Milka, Gicaas, Tuna Yurdakul ve Ege Arseven hem mücadeleye ortak oldu hem de takipçileriyle buluştu.

Şu ana kadar birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan işlem platformu Binomo, Türkiye’deki etkinliklerinde özel günlerde katma değer çalışmalarına oldukça önem veriyor. Her düzeyde yatırımcı ya da yatırımcı adayı için uygun bir platform olmasının yanı sıra, FIFA turnuvasını özellikle 19 Mayıs coşkusuna ortak ederek gençlerin dikkatini çekmeyi başaran Binomo, platforma kayıt olurken verdiği depozito ile herkesin kendini henüz bir tutar harcamadan geliştirmesini destekliyor.

Dünya genelinde 130'dan fazla ülkede 1 milyona yakın kullanıcıya hizmet veren Binomo'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen Binomo FIFA Youth Cup, 19 Mayıs coşkusunu espor dünyasında yaşattı. Final etkinliğinde bir araya gelen oyuncular ve oyun yayıncıları turnuvanın keyfini yaşadı. Glad Game tarafından düzenlenen Binomo FIFA Youth Cup, gerçekleşen ödül töreninin ardından tamamlandı.