Binlerce aileyi sevindirdiler

Haluk Levent, kurduğu Ahbap Derneği'nin kasasında bulunan 976 bin TL ile 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemelerini karşılayacağını açıkladı. Ardından da "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum. Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları kucaklayın. Gün dayanışma günüdür. Bireysel değil hep birlikte hareket edelim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Spor ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim Levent'in çağrısına duyarsız kalmadı ve yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Haluk Levent, toplanan yardımlarla toplamda 8 bin ailenin 2 aylık ihtiyacının karşılandığını söyledi.



