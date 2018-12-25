Bingül Erdem Anadolu Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında ilk lise tekerlekli basketbol takımını kurdu. İstanbul’un çeşitli ilçelerinden okuyan bedensel engelli lise öğrencilerinden kurulan takım bugün ilk idmanını yaptı.

Bingül Erdem Anadolu Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında ilk lise tekerlekli basketbol takımını kurdu. Beşiktaş Kulübü’nün de destek verdiği takım, ilk idmanını bugün Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu’nda yaptı. Projeyle birlikte bedensel engelli lise öğrencilerini sosyal hayata kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bingül Erdem Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Çakır, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında bu projeye başladık. Öğretmenimiz Özgür Aydemir bu projeyi ilk bana getirdiğinde gözündeki heyecanı gördüm. Ben de aynı heyecanı yaşadım. Çok güzel bir çalışma oldu. Beşiktaş, Şişli Sarıyer ve Beyoğlu’ndaki okulları taradık. Buradaki engelli lise öğrencilerine ulaştık. Bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklemiş olduğu bütçeyle birlikte karşıladık. Sosyal medya hesaplarımızdan projelerimizi paylaştık. Bu proje diğer okullara da örnek olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, bu projeyi büyütmek istediğini ve Spor Bakanımızla bu konuyu paylaşacağını söyledi. Buradan Gençlik ve Spor bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Beşiktaş Kulübü’ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Özgür Aydemir: “Bir gün değil her gün engellilerin yanındayız”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bingül Erdem Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özgür Aydemir, “Gençlik ve Spor bakanlığının desteği ve Beşiktaş Kulübünü ’nün yardımıyla bu sene büyük bir projeye imza attık. Projemizin adı ‘Engelin farkındayım, engellilerin yanındayım’. Bu proje kapsamında İstanbul ili içerisinde bedensel engelli olan öğrencilerimizden bir basketbol takımı oluşturduk. Beşiktaş Tekerlekli Basketbol takımı teknik direktörü ve oyuncuları ile takımızı bir idmana aldık. Haftanın belirli günlerinde oyuncularımızla spor yapıyoruz. Bu projemiz bir farkındalık projesi. Sadece tek bir gün değil bütün günleri engelliliklerin yanındayız. Spor yaparak öğrencilerimiz sosyal hayata çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Bingül Erdem Anadolu Lisesi öğrencilerinden olan ve aynı zamanda takımda oynayan Cengizhan Yüksel, tüm arkadaşlarını bu projede yer alması gerektiğini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırmayı amaçlıyoruz. Okulumuzun yapmıi olduğu projeyi duyunca katılmak istedim. Tüm engelli arkadaşlarımın da bu projeye katılmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Samet Arslan: “Daha iyi empati kurmak istiyoruz"

Bingül Erdem Anadolu Lisesi öğrencilerinden Miraç Emir Demirkol, toplumda bir farkındalık oluşturmak için bu yola çıktıklarını belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle başladık. Beşiktaş ile bu projeye imza attık. Amacımız lise çağındaki bedensel engelli arkadaşlarımızı spor ile birlikte hayata kazandırmak” diye konuştu. Projede yer alan okul öğrencilerinden Samet Arslan ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımız sosyal hayata katılmakta zorlanıyordu. Biz bunu farkına vardık. Onlarla daha iyi empati kurmak için bu yala çıktı. Akranlarımızda devam ediyoruz bu yolda. Bütün okul arkadaşlarım da bu projeden çok mutlu. Bu projenin devam etmesini istiyoruz.”

Bingül Erdem Anadolu Lisesi Tekerlekli Basketbol Takımının bu sabah yaptığı ilk idmanı okul öğrencileri de yalnız bırakmadı.

İHA