Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.

30 Eylül 2020, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
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Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Cocid-19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.

İHA

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