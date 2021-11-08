Bingöl Solhanspor-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Bingöl Solhanspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Halil İbrahim Kurt, Turgay Doğan, Alper Omurca)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: İlker Esin, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Çağatay Zeka Kır, Axyutin, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Umut Durur)

Setler: 25-17, 28-30, 25-16, 25-17

Süre: 121 dakika (31, 39, 25, 26)