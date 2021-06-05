Billong oynadı, Kamerun kazandı

Hazırlık maçında Kamerun, Nijerya'yı Zambo'nun golüyle 1-0 yendi. Hatayspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından A Milli Takım 'a seçilmesi çok tartışılan Jean-Claude Billong, 90 dakikada süre aldı.

Ozornwafor ilk kez Nijerya A Milli Takım forması giydi

Kariyerinde ilk kez A Milli olan Billong dışında Nijerya takımında Etebo 80 dakika süre aldı. Sezonu Galatasaray 'da tamamlayan Etebo dışında genç savunmacı Valnetine Ozornwafor da süre aldı. Maçın son anlarında oyuna giren Ozornwafor böylece ilk kez Nijerya A Milli Takım forması giydi.