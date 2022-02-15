Türkiye Tenis Federasyonu, 11-16 Nisan tarihleri arasında Avrupa - Afrika Grup 1, Asya, Okyanusya Grup 1 ve Belçika - Belarus eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Kadınlarda milli takımlar düzeyinde gerçekleşen organizasyonda dünya yıldızları ülkelerini Türkiye’de temsil edecekler. A Milli Kadın Takımı, Avrupa - Afrika Grup 1’de play-off’lara yükselme mücadelesi verecek. Antalya’da gerçekleşecek organizasyon ile ilk kez birden fazla Grup 1 etkinliği aynı yerde düzenlenmiş olacak.

Millilerin grubu Avrupa - Afrika Grup 1’de Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere toplamda 11 ülke karşı karşıya gelecek. Asya-Okyanusya Grup 1’de Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zellanda olmak üzere 6 ülke yarışacak. Belçika ve Belarus ise finallere yükselmek için eleme grubunda karşılaşacak. Her üç organizasyon da daha önce birçok ATP Challenger turnuvasına, ITF Dünya Tenis Turu faaliyetlerine, 2020'de Türkiye ile İsrail arasındaki Davis Cup müsabakasına ve 2021’de Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finalleri'ne ev sahipliği yapan Megasaray Tenis Akademisi'nin açık toprak kortlarında gerçekleşecek.

DHA