Suudi Arabistan Ligi'nde 21 hafta sonunda 15 puanla küme düşme hattında yer alan Al Ittihad, teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verdi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yeni adresi Suudi Arabistan olmuştu.

Son olarak West Ham United'ı çalıştıran 50 yaşındaki teknik direktör, Al Ittihad takımıyla resmi sözleşme imzalamıştı ve Garry Rodrigues ile Manuel Da Costa'yı transfer etmişti.

Bilic için işler yolunda gitmedi ve 21 hafta sonunda 15 puanla küme düşme hattında yer alan Al Ittihad, görevine son verdi.

Slaven Bilic, 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.