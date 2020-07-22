İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te bu akşam sezonun son maçları oynanacak ve Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic de takımı West Bromwich Albion'la (WBA), kader sınavına çıkacak. 90 puandaki Leeds United'ın geçen hafta Premier Lig'e çıkmayı garantilediği 24 takımlı ligde Bilic'in ekibi WBA, 82 puanla ikinci sırada yer alıyor. Onların hemen arkasında 81 puanla Brentford 3., 80 puanlı Fulham da 4. sırada yer alıyor. Pozisyonunu koruyup Premier Lig'e direkt gidiş bileti olan ikinciliği kaptırmak istemeyen WBA, bu akşam sahasında QPR'yi 21.30'da konuk edecek. Bilic'in öğrencilerinin işini şansa bırakmamak adına sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Beraberlik de yetmeyebilir...

Puan eşitliği durumunda genel averaja bakılan ligde eğer WBA, Barnsley'le karşılaşacak Brentford'la aynı puanda sezonu tamamlarsa, rakibinin averajı daha iyi olduğu için üçüncülüğe düşecek. Fulham'ın ise ikinciliği alması için hem WBA'nın hem de Brentford'un rakiplerine kaybetmesi gerekiyor. En son WBA, 2017-18 sezonunda Premier Lig'de boy göstermiş ve o sezon küme düşmüştü.

Hırvat hoca, "Artık sadece bir maç kaldı. Oyuncularıma güveniyorum. Enerjimizi ve isteğimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Tek yapmamız, bu işi bitirmek" diye konuştu.