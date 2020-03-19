Bilic hakkında ilginç iddia! ‘Fenerbahçe’ninki komik bir çaba’

Başkanvekili Semih Özsoy, teknik direktör kriterleriyle ilgili olarak, “Türkiye gerçeklerini, ligi bilen, zorlukların üstesinden gelecek bir isim” ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe’nin, 2013-15 yıllarında Beşiktaş’ta görev yapan West Bromwich’in menaceri Slaven Bilic için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler; kısıtlı kadroyla Siyah-Beyazlılar’da başarılı işlere imza atan, Şenol Güneş ile çifte şampiyonluk yaşayan kadronun temellerini atan Bilic’le yeni yapılanmaya gitmeyi planlıyordu. Ancak İngiliz basını bunun ‘imkansız’ olduğunu yazdı.

BirminghamLive’daki haberde, “Bilic’in Fenerbahçe’nin başına geçme ihtimali yok denecek kadar az. Bu, komuk bir çaba. Bilic, West Bromwich ile Premier Lig’e yükselmeye yakın ve West Midlands’ta çok mutlu” denildi.