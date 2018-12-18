Son yıllarda transferde sattığı oyunculardan gelen paralarla hem futbolcuların maaşlarını hem de diğer borçları ödemeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki transfer döneminde Domagoj Vida’nın yanı sıra Atiba Hutchinson’dan da iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Atiba’yı 5 sezon önce Beşiktaş’a getiren Slaven Bilic’in, 35 yaşındaki Kanadalı oyuncuyu teknik direktörlüğünü yaptığı Al İttihad’a istemesi nedeniyle devre arasında Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturacak. Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın da cazip bir teklif gelmesi halinde Al İttihad ile sözleşme imzalamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Eldeki oyuncuların bir kısmını transfer döneminde satarak hem giderleri azaltmak hem de nakit para girişi sağlamak isteyen siyah-beyazlılar, Atiba’nın gitmesi halinde orta sahaya Dorukhan Toköz kalitesinde bir genç oyuncu daha transfer edebilecek. Atiba gibi bir oyuncunun gitmesi durumunda adeta bir dönemi kapatacak siyah-beyazlıların, Atiba dışında Al İttihad takımına bir futbolcu daha verebileceği iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’a giderken Gökhan Töre’yi kiralık olarak yanında götüren Slaven Bilic’in bu oyuncuyla yine birlikte çalışabileceği ileri sürüldü. (Skorer)