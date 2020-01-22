Fenerbahçe, cumartesi günü Başakşehir ile şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, 50 bin taraftarı önünde kazanıp, puan tablosunda rakibini geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu önemli müsabakada Emre Belözoğlu’nun özel rolü olacak. Tecrübeli futbolcu, 4 sene formasını giydiği Başakşehir’i tüm yönleriyle biliyor. Kaptan, rakibin artı ve eksilerini Ersun Yanal ile arkadaşlarına anlattı. Başarılı teknik adam, maç planını hazırlarken bu bilgilerden fazlasıyla yararlandı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Gaziantep deplasmanında olduğu gibi Ozan Tufan’ı yine sağ kanatta oynatmayı planlıyor. Yanal, rakibin etkili olduğu kanatları kapatıp Başakşehir’in hücum gücünü düşürmeye çalışacak.

Kruse’ye özel görev

Deneyimli teknik adam, Visca ve Elia’nın paslarıyla etkili olan Crivelli’nin mümkün olduğunca az topla buluşmasını istiyor. Ersun Yanal’ın gol silahı ise her zamanki gibi Vedat Muriç olacak. Kosovalı’nın sezonun ikinci yarısına formda başlaması, Yanal’ı fazlasıyla mutlu etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Kruse’ye bol bol ceza sahası koşuları yapıp rakip savunmanın dengesini bozmasını istedi. Bu şekilde Muriç’in sıkı markajdan kurtulup, daha rahat hareket etmesi sağlanacak.

Yusuf Dursun